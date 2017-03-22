Группа задержанных в Петербурге обнальщиков «отмыла» около 44 миллионов

Более четырех миллионов рублей за неполные три года «заработала» на откатах группа, членов которой накануне обыскивала экономическая полиция Петербурга. Еще 10 миллионов заблокированы на счетах.

Как сообщает 22 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за сутки полицейские провели 39 обысков и задержали двух человек, которые возглавляли группировку. Кроме них в возбужденном ранее деле по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») проходят еще пять человек.

Как накануне объяснили «Фонтанке» в полицейском главке, это известная в регионе группа братьев Агафоновых, которых в правоохранительных органах считают обнальщиками.

По версии следствия, несколько жителей Петербурга в возрасте от 24 до 57 лет с ноября 2013 года по август 2016-го за «отступные» совершали банковские операции по обналичиванию средств без регистрации и лицензии. Клиентами были как компании, так и отдельные люди, которые хотели получить деньги, не ставя в известность налоговые органы. Финансы поступали «серым банкирам» в качестве оплаты за якобы полученные товары и услуги, которые на самом деле не предоставлялись.

Как считают в правоохранительных органах, участникам незаконной группы удалось заработать около 4 300 000 рублей. Еще 10 миллионов на банковских счетах подконтрольных фирм заблокированы — полиция полагает, что эти деньги также получены в обход закона.

Отметим, что в среднем «обнальные» конторы берут за свои услуги около 10 – 12%. Таким образом, с 2013-го по 2016 год через руки подозреваемых могло пройти около 44 миллионов рублей.

При обысках оперативники петербургского главка изъяли электронные ключи и учредительные документы более полусотни фиктивных фирм, две сотни банковских карт и сто мобильных телефонов.