Двух активистов доставили в полицию из-за "оскорбления Макарова" во время пикета у ЗакСа

Двух активистов, пикетирующих 22 марта Мариинский дворец, доставили в отдел полиции. Об этом рассказали журналистам депутат Борис Вишневский и очевидцы.

Отметим, что активисты стояли с плакатами, на которых изображён спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в виде Мефистофеля, сбитого на Петроградской стороне в 2015 году. По данным "Фонтанки", об оскорблении спикера в полицию заявил один из сотрудников ЗакСа. Напомним, именно этот плакат стал поводом для проверки помощников депутата ЗакСа на предмет участия их митинге на Марсовом поле 18 марта и нарушения закона о государственной службе.

По словам Вишневского, он намерен поехать в отделение полиции, чтобы принять участие в судьбе задержанных.