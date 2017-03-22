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22.03.2017 10:28
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Помощница Дмитриевой смогла попасть в ЗакС со скандалом

Ольге Яковлевой, участвовавшей в митинге на Марсовом поле, выдали пропуск в Мариинский дворец только со скандалом. Об этом 22 марта сообщает корреспондент "Фонтанки".

Ранее помощнице депутата Оксаны Дмитриевой ("Партия Роста"), работающей в ЗакСе по договору, заблокировали пропуск, после чего она начала ходить на работу по разовым пропускам. Что же касается сегодняшнего инцидента, то, по мнению аппарата горпарламента, накануне Яковлева ушла из Мариинского дворца в 18.30, нарушив пропускной режим (рабочий день Заксобрания продолжается до шести вечера. – Прим. ред.). Из-за этого ее и не захотели пускать утром. Депутатам Дмитриевой, Максиму Резнику ("Партия Роста") и Борису Вишневскому ("Яблоко") пришлось устроить пресс-брифинг и потребовать от завхоза Алены Кукушкиной объяснений, после чего в аппарате согласились выписать пропуск помощнику депутата.

Напомним, что сегодня в отделе кадров ЗакСа в рамках служебной проверки допросят участвовавших в митинге на Марсовом поле против передачи Исаакия РПЦ 18 марта.

Справка:

18 марта на Марсовом поле состоялся градозащитный митинг против передачи Исаакия РПЦ, слияния к РНБ и Публички, застройки Пулковской обсерватории. В нем приняли участие несколько тысяч человек. Среди участников акции протеста оказались помощники оппозиционных депутатов горпарламента Бориса Вишневского, Оксаны Дмитриевой и Максима Резника. В ЗакСе сочли это нарушением закона о госслужбе.


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