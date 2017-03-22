Власти Британии намерены разобраться со схемой отмывания денег из России

Замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби заявил, что правоохранительные органы государства собираются изучить сведения о возможном использовании банков в схеме отмывания российских денег.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы полны решимости сделать Великобританию самым трудным в мире местом для преступников, перемещающих свои деньги», — сказал Кирби.

Ранее замминистра МВД России Игорь Зубов сообщил, что Великобритания является «тихой гаванью» для криминальных капиталов. Чиновник заявил это, комментируя публикацию The Guardian о том, что 17 банков Великобритании участвовали в выводе «отмытых» денег из России. Издание отмечает, что в период с 2010-го по 2014 год в рамках этой схемы из России было выведено почти $ 20 млрд, при этом сумма может достигать и $ 80 млрд.