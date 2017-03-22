Twitter заблокировал почти 380 тысяч аккаунтов из-за пропаганды терроризма

За полгода — с июля 2016 года по декабрь — в рамках борьбы с «насильственным экстремизмом» сеть микроблогов Twitter заблокировала за нарушения, связанные с пропагандой терроризма, в общей сложности 376,89 тыс. аккаунтов, следует из опубликованного на сайте компании отчета.

При этом, как уточнили в Twitter, 74% от числа заблокированных пользователей были выявлены благодаря «внутренним, частным инструментам компании по борьбе со спамом» и только 2% оказались «забаненными» в связи с «правительственными запросами».

Всего же с августа 2015 года по конец декабря 2016 года в рамках борьбы с экстремизмом, по данным Twitter, социальная сеть заблокировала 636,25 тыс. аккаунтов.

Также Twitter опубликовал статистику полученных сервисом запросов от властей и «других уполномоченных лиц» разных стран об удалении контента. «Запросы на удаление, — как уточнили представители социальной сети, — <...> в основном касаются содержания, которое может быть незаконным в конкретной юрисдикции».

Согласно подсчетам представителей сервиса, с июля по декабрь 2016 года от России поступили 522 такие заявки, причем три из них были отправлены по решению суда, а остальные 519 социальная сеть получила от «представителей государства и полиции». В ответ на эти запросы, согласно отчету, было отказано в 144 случаях (55 из них касались конкретных учетных записей, а 89 были посвящены отдельным постам). Все они, как уточнили в Twitter, были направлены Роскомнадзором.

Вообще же запросы российского ведомства, по данным сервиса микроблогов, касались постов, которые «содержали информацию о самоубийствах», «контент, опубликованный группой, известной как «Правый сектор» (запрещенная в России организация), «отчеты, определенные как пропаганда «экстремизма» и «нарушающие российские законы» сообщения, распространяющие детскую порнографию и мультфильмы в жанре хентай.