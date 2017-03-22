Россия заключит контракты с Индией на поставку вертолетов и фрегатов

Россия в 2017 году заключит контракт на поставку Индии 48 вертолетов Ми-17В-5. Об этом сообщил журналистам 22 марта на выставке в Лангкави директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Я уверен, что в этом году будет заключен контракт на поставку в Индию 48 вертолетов Ми-17В-5", — цитирует слова Кладова РИА Новости.

В этом же году может быть подписан договор на поставку для ВМС Индии четырех фрегатов проекта 11356 по формуле 2+2 (два корабля строятся в России, два в Индии). По данным "Ленты.ру", контракт зависит от того, как быстро пойдут переговоры. Как сообщил Кладов, в настоящее время в Индии идет выбор верфи для реализации данного проекта.

"Индийские партнеры выбирают судоверфь, там своя конкуренция. Мы ждем официального подтверждения индийской стороны", –– сказал представитель "Ростеха".

Межправительственное соглашение о поставках фрегатов для ВМС Индии было заключено осенью 2016 года. Предполагается, что в рамках данного соглашения Нью-Дели получит два корабля, ранее заказанных для ВМФ России, постройка которых была остановлена из-за отказа Украины от поставок газотурбинных энергетических установок, а еще два должны быть построены в Индии.