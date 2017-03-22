В Греции открылось представительство ДНР

В Афинах открылся представительский центр Донецкой Народной Республики — четвертый по счету в странах Европейского Союза.

Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на "Донецкое агентство новостей".

Гостями торжественной церемонии, которая состоялась 21 марта, стали лидер греческой партии «Народное единство» (LAE) Панайотис Лафазанис, представители партий СИРИЗА и ПАСОК, российский музыкант и общественный деятель Александр Скляр и художница Анна Головинская.

Как рассказала и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, руководить центром будет Андреас Зафейрис. Он представляет организацию «Спаси Донбасс» и входит в добровольческое движение Греции, призванное оказать поддержку ДНР и ЛНР.

Зафейрис не раз бывал в зоне военного конфликта на Донбассе. На его счету организация мероприятий и выставок в странах ЕС, целью которых было объективное информирование людей о ситуации в регионе.

По словам Натальи Никоноровой, открытие очередного представительства республики в Европе стало «существенным вкладом в становление ДНР как субъекта международного сообщества».

Отмечается, что представительства ДНР ранее начали работать в Италии, Финляндии и Чехии.