В Ленобласти школьный автобус столкнулся с лесовозом

В Ленобласти автобус со школьниками опрокинулся после столкновения с лесовозом.

Авария произошла в 07.50 двадцать второго марта на трассе в Лодейнопольском районе. По предварительной информации, лесовоз пошел на обгон школьного "ПАЗа", а сам грузовик в это время пытался объехать неустановленный пока внедорожник (то есть, произошел двойной обгон). В результате лесовоз задел автобус, и тот упал на бок.

По предварительным данным, в салоне "ПАЗа" находилось 19 детей. Степень их травм сейчас уточняется.

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