Еще
11:22 22.03.2017
Пришлите свою новость!
11:08
Первый энергоблок ЛАЭС останавливают для ремонта
11:05
Макаров поручил изменить регламент ЗакСа, чтобы оппозиция не смогла сорвать заседание
10:59
Петербурженка заявила об изнасиловании 16-летней дочери
10:54
Финский фотограф сделал видео полёта над Марсом из 50 тысяч снимков
10:53
47news подвергся DDoS-атаке
10:50
Группа задержанных в Петербурге обнальщиков «отмыла» около 44 миллионов
10:49
Жертвой угонщиков в Петербурге стал сотрудник ФСБ
10:46
"Квадрат": Рынок апартаментов Петербурга пошел догонять Москву
10:46
Двух активистов доставили в полицию из-за "оскорбления Макарова" во время пикета у ЗакСа
10:40
В Красносельском районе нашли мертвого без брюк
10:38
В отеле Crowne Plaza в Петербурге постояльца нашли мертвым
10:28
Помощница Дмитриевой смогла попасть в ЗакС со скандалом
10:18
Власти Британии намерены разобраться со схемой отмывания денег из России
10:09
В ДТП под Ломоносовом пострадали люди
10:03
В аварии со школьным автобусом пострадала сопровождающая
09:57
Twitter заблокировал почти 380 тысяч аккаунтов из-за пропаганды терроризма
09:49
В Кувейте запретили показ «Красавицы и Чудовища»
09:41
Финны боятся открыто высказывать своё мнение о беженцах
09:33
Россия заключит контракты с Индией на поставку вертолетов и фрегатов
09:25
В Греции открылось представительство ДНР
09:17
В Приморском районе ночью массово срывали номера с машин
09:09
В МИД Украины назвали провокацией задержание журналиста УНИАН в Москве
09:01
В Ленобласти школьный автобус столкнулся с лесовозом
08:53
Трамп примет участие в саммите НАТО в мае
08:45
В США глава МИД Турции заявил о нормализации отношений с Россией
08:37
С ладожской льдины сняли 22 рыбаков
08:29
Министры обороны США и Финляндии обсудили «российскую агрессию»
08:21
Северная Корея неудачно запустила ракету
08:13
5 расчетов тушили ночной пожар в Шушарах
08:05
В Красном Селе сбит пешеход, который вёл себя вызывающе
08:00
Fort Group объявляет конкурс на новое имя для ФК "Тосно"
02:17
Константин Бронзит расскажет, как устроен «Оскар»
02:02
Танцевальный марафон пройдет на площадке «Скороход»
01:47
В Петербурге представят полный сборник стихов Евгения Шварца
01:32
Кейко Мацуи доберется до сердца
01:12
Театр DEREVO представит «Последнего клоуна на земле» в «Эрарте»
00:58
Выставлено на продажу здание в центре Петербурга
00:40
Следователи США ворвались на встречу глав морских грузоперевозчиков
00:31
Mарсоход Curiosity теряет грунтозацепы
00:17
Учёные: Земля столкнётся с Марсом
00:10
Президент Франции назначил нового главу МВД
21/03
Фийона подозревают в мошенничестве
21/03
Дзюба пропустит товарищеские матчи сборной России
21/03
На просьбы горожан не передавать Исаакий в Смольном ответили одинаковыми отписками
21/03
Минздрав считает анализы крови и мочи опасными для пациента
21/03
Единороссы предложили Смольному разработать программу борьбы с «Синим китом»
21/03
S&P подняло рейтинги 16 российских компаний до «позитивного»
21/03
Цены на нефть падают
21/03
Россияне стали больше тратить на жилье за рубежом
21/03
У Барселоны обнаружили затонувший после столкновения с российским танкером траулер
21/03
Эрдоган обвинил Европу в фашизме
21/03
Мучной мост отремонтируют за 19 млн
21/03
ГИБДД объяснила эвакуацию автомобиля инвалида с Манежной
21/03
Росстат: реальные доходы россиян в феврале сократились на 4 процента
21/03
Украина провела испытания ракет
21/03
Медведев назначил Бугаева главой Росмолодежи
21/03
ГУИОН проведет инвентаризацию и кадастровый учет ЖК «Новоорловский»
21/03
Бывший депутат украинского парламента рассказал о репетиции свержения Порошенко
21/03
Самосвал на КАД выгрузил горящий мусор
21/03
Заозерная улица перекрыта из-за угрозы обрушения металлической конструкции
21/03
Директор "Левада-центра" предсказал победу Путина на выборах
21/03
Юрий Лоза об отказе пустить Самойлову на «Евровидение»: Да слава богу!
21/03
В Варшаве осквернили кладбище советских солдат
21/03
Прокуратура нашла нарушения в работе СИЗО, где погиб топ-менеджер Роскосмоса
21/03
В Петербурге особые дети выступят на фестивале «Парус мечты»
21/03
Чешский зоопарк решил отпилить у носорогов рога, чтобы избежать нападений браконьеров
21/03
Пассажиры вновь могут пользоваться станцией "Площадь Ленина"
21/03
Тепло вернулось в 30 домов на Измайловском проспекте
21/03
Петербургский боец Василий Пальок сразится за титул чемпиона Евразии
21/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 21 марта
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
22.03.2017 09:09

В МИД Украины назвали провокацией задержание журналиста УНИАН в Москве

Представитель МИД Украины Марьяна Беца в Twitter дала оценку задержанию в России журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка.

«Задержание журналиста Романа Цимбалюка — провокация РФ. Консул выехал в отдел полиции. Принимаем меры по освобождению», — сообщила она. Позже она добавила, что «Романа Цимбалюка отпустили благодаря консулам».

Ранее работающий в России журналист украинского агентства УНИАН сообщил в Facebook о задержании московской полицией. Сам он утверждает, что его задержали после того, как он записал интервью с неким аспирантом МГУ, который, как ранее сообщали некоторые СМИ, во время празднования фестиваля «Весна», посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией, вывесил из окна общежития университета украинский флаг.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала разобраться в ситуации с задержанием Романа Цимбалюка. «В обиду не дадим. Держись там!» — сообщила она в Facebook.

Позже она добавила, что столичная полиция уже отпустила Цимбалюка. «Наряд вызвали люди, которые пожаловались на крики. Что кричал Роман, он расскажет сам», — пишет Захарова.

 

Источник: "Коммерсантъ"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
17.03.2017 09:45

Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»

Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56

Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений

В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Двух активистов доставили в полицию из-за "оскорбления Макарова" во время пикета у ЗакСа
Twitter заблокировал почти 380 тысяч аккаунтов из-за пропаганды терроризма
В Кувейте запретили показ «Красавицы и Чудовища»
Россия заключит контракты с Индией на поставку вертолетов и фрегатов
В Греции открылось представительство ДНР
В МИД Украины назвали провокацией задержание журналиста УНИАН в Москве
Трамп примет участие в саммите НАТО в мае
В США глава МИД Турции заявил о нормализации отношений с Россией
Министры обороны США и Финляндии обсудили «российскую агрессию»
Северная Корея неудачно запустила ракету
Признанные паспорта непризнанных республик
Пластика носа методом допроса
Место, где водка замерзает, а спирт превращается в желе
В Крыму и без Путина радостно празднуют
Обиженные “Шалтаем”
Дать взятку, лишь бы чиновников - на Марс
Как выживает рынок роскоши в Петербурге
Как найти благотворителей для ДНР
Кому нужен закон Макарова
Дмитрий Пучков о «Красавице и чудовище»: Покажите мне брань, секс и наркотики
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Экономисты подсчитали, сколько россияне платят за эмбарго

Шопинг в Финляндии: меньше "Фейри", больше ресторанов

Алексей Кортнев: Самойлова на Евровидении - это правильно

"ДТП и ЧП"

На Турку прорвало теплосеть - в разлив попали машины

У Мариинского дворца показали "демона ЗакСа"

При заезде на КАД с Витебского опрокинулась фура

Новости компаний
17.03.2017 09:45
Недвижимость и комфорт тесно связаны: мнение магазина «МногоСна»
Магазин «МногоСна», который специализируется на спальных принадлежностях и ортопедических матрасах, объявил о расширении раздела своего каталога, нацеленного, в первую очередь, на владельцев загородной недвижимости – дач, коттеджей.
Tele2
16.03.2017 16:56
Петербургские абоненты Tele2 передали миллионы поздравлений
В праздничные дни 23 февраля и 8 марта абоненты Tele2 сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн сообщений. Общая продолжительность звонков в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем год назад.
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33
КЕЙ назвал причины популярности технологии VR
Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.