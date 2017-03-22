В МИД Украины назвали провокацией задержание журналиста УНИАН в Москве

Представитель МИД Украины Марьяна Беца в Twitter дала оценку задержанию в России журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка.

«Задержание журналиста Романа Цимбалюка — провокация РФ. Консул выехал в отдел полиции. Принимаем меры по освобождению», — сообщила она. Позже она добавила, что «Романа Цимбалюка отпустили благодаря консулам».

Ранее работающий в России журналист украинского агентства УНИАН сообщил в Facebook о задержании московской полицией. Сам он утверждает, что его задержали после того, как он записал интервью с неким аспирантом МГУ, который, как ранее сообщали некоторые СМИ, во время празднования фестиваля «Весна», посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией, вывесил из окна общежития университета украинский флаг.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала разобраться в ситуации с задержанием Романа Цимбалюка. «В обиду не дадим. Держись там!» — сообщила она в Facebook.

Позже она добавила, что столичная полиция уже отпустила Цимбалюка. «Наряд вызвали люди, которые пожаловались на крики. Что кричал Роман, он расскажет сам», — пишет Захарова.