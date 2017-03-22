Трамп примет участие в саммите НАТО в мае

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе 25 мая, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на заявление пресс-секретаря администрации американского лидера Шона Спайсера.

Как уточнил представитель Белого дома, глава США «с нетерпением ожидает встречи со своими коллегами из НАТО, чтобы подтвердить твердую приверженность» американской стороны «Североатлантическому альянсу и обсудить вопросы, имеющие критическое значение для военно-политического блока, особенно разделение совместных обязанностей и роль НАТО в борьбе с терроризмом».

Также Спайсер подтвердил намерение Трампа встретиться 12 апреля в Вашингтоне с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. С ним, как отметил пресс-секретарь администрации американского президента, Трамп планирует «поговорить о том, как укрепить альянс, чтобы справиться с вызовами национальной и международной безопасности».

В феврале, как напоминает издание, правительство Бельгии впервые объявило об участии главы США в саммите НАТО, который обычно проводится каждые два года для глав государств и правительств — членов альянса. Тогда же посетить эту встречу Трампа приглашал и Столтенберг.

В марте американский лидер, в свою очередь, во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о своей «твердой поддержке» НАТО, однако продолжал настаивать на том, что входящие в альянс страны «обязаны огромными суммами по сборам» и должны вносить «справедливую долю на оборонные нужды».