В США глава МИД Турции заявил о нормализации отношений с Россией

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна смогла нормализовать отношения с Россией. Об этом он заявил в ходе выступления в Вашингтоне.

«Турция и Россия смогли вдохнуть новую жизнь в свои отношения», — сказал он.

В то же время министр подчеркнул, что Анкара «продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии и Украины».

Ранее Мевлют Чавушоглу заявлял, что, несмотря на потепление в отношениях с Россией, у Москвы и Анкары остаются расхождения по принципиальным вопросам.