Северная Корея неудачно запустила ракету

Северная Корея запустила ракету с восточного побережья в районе города Вонсан. Об этом 22 марта сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

Тип ракеты неизвестен. Предположительно, испытание оказалось неудачным.

"По всей видимости, ракета взорвалась через несколько секунд после пуска", — цитирует Рейтер представителя Тихоокеанского командования США, которое также зафиксировало старт.

Сейчас проводится работа для более подробной оценки пуска.

Выясняют тип ракеты и южнокорейские военные. По их данным, пуск был произведен сегодня в 7:49 (5:49 мск).