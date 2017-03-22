Следователи США ворвались на встречу глав морских грузоперевозчиков

Следователи Минюста США ворвались на встречу глав 20 крупнейших операторов морских грузоперевозок (так называемый Box Club) в Сан-Франциско для вручения им повесток, сообщает WSJ со ссылкой на источники.

По словам источников WSJ, повестки были вручены многим из присутствовавших. Кроме того, следователи побывали в американских офисах других, менее крупных операторов, сообщает 22 марта RNS.

Минюст расследует возможный ценовой сговор между частниками отрасли, которые создали крупные альянсы для экономии на операционных расходах. По словам пресс-секретаря Maersk Line, в повестке не содержались «какие-то конкретные обвинения».

Минюст отказался от комментариев.

Гендиректор аналитической фирмы Xeneta Патрик Берглунд указывает на то, что цена фрахта в рамках долгосрочных контрактов на маршруте Азия-Западной побережье США возросла на 50% за год. Частично это связано с сокращением числа активных судов, частично – с коллапсом Hanjin Shipping. Однако, как отмечает Берглунд, этого недостаточно, чтобы объяснить такое подорожание фрахта.