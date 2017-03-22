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22.03.2017 08:00
11 Комментариев

Fort Group объявляет конкурс на новое имя для ФК "Тосно"

Компания Fort Group объявляет конкурс на новое имя  для футбольного клуба "Тосно", который претендует на выход в премьер-лигу. Сейчас клуб, спонсируемый компанией, выступает за Ленинградскую область, но играет на стадионе в Великом Новгороде.

О планах по смене имени клуба 22 марта в своей колонке на "Фонтанке" сообщил один из владельцев компании Максим Левченко.

Ваше мнение
- Какое имя лучше выбрать для ФК "Тосно"?

"Подумываем о смене имени. Есть идея назвать клуб ФК «Ингрия», так раньше обозначалась территория на северо-западе Руси, где находится современная Ленинградская область. Соратник Петра Великого князь Меншиков занимал должность губернатора Ингерманландии.

Еще вариант ─ ФК «Форт». Звучит четко и весомо. И, будем откровенны, мотивированно с точки зрения продвижения бренда.

И, наконец, ─ ФК «Александр Невский». Почему московский кружок промкооператоров в 30-е годы уже прошлого века выбрал для создаваемого спортивного общества имя предводителя восстания римских рабов Спартака, а мы не можем наречь клуб в честь небесного покровителя Петербурга со времен Петра Первого, святого земли русской, бившего шведов в 1240 году? Ну, вы школьный курс истории должны помнить, да и фильм Эйзенштейна многие наверняка видели. Дружина Невского, кстати, вышла из Великого Новгорода, где он княжил. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».  В девизе клуба можно лишь одну букву поменять: «Кто с мЯчом к нам придет, от мЯча и погибнет»…", – написал Максим Левченко.

Автору лучшего имени для клуба, владельцы ФК "Тосно" обещают приз.

 

 


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комментарии пользователей (11)
LTrack
22 марта 2017 г. 11:14
vasilevspb: Нет, в Новгороде футбольная команда "Ильмень" исторически называлась.
vasilevspb
22 марта 2017 г. 10:49
ФК Нева Если останутся в Новгороде, то ФК Волхов
Теркин
22 марта 2017 г. 10:25
да они уже год вибирают между "дровосеками" и "фанерой"
Циник
22 марта 2017 г. 10:20
Форт.Внушает и всех интересы соблюдены.
Bandos
22 марта 2017 г. 10:01
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