Mарсоход Curiosity теряет грунтозацепы

Американский марсоход Curiosity в первые три месяцы 2017 года повредил свои колеса, передвигаясь по пересеченной местности. Об этом свидетельствуют результаты осмотра шасси, сделанного учеными при помощи камеры на борту марсохода. Как сообщает NASA, снимок был сделан 19 марта в рамках рутинной проверки состояния колес, последняя такая инспекция проводилась 27 января.

На снимке видно, что сломаны оказались два зигзагообразных грунтозацепа среднего левого колеса, которые нужны для повышения проходимости аппарата. Дыры и трещины на колесах появились еще в 2013 году, когда аппарат двигался по острым камням от района посадки к подножию горы Шарп.

Наземные испытания аналогичного ровера показали, что потеря трех грунтозацепов на одном колесе соответствует достижению 60% его срока службы. Учитывая, что марсоход преодолел более 60% расстояния до цели, поломка грунтозацепов не должна повлиять на успех миссии, считают ученые.