Президент Франции назначил нового главу МВД

Главой МВД Франции после ухода в отставку Брюно Ле Ру назначен 39-летний Маттиас Фекль, сообщает BFM TV.

До этого он занимал пост госсекретаря по делам внешней торговли и развития туризма.

«По предложению премьер-министра, президент [Франции Франсуа Олланд] закончил полномочия Брюно Ле Ру и назначил Маттиаса Фекля», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Ранее сообщалось, что Брюно Ле Ру подал в отставку на фоне скандала с трудоустройством дочерей в качестве своих помощников в парламенте страны.

Прокуратура Франции уже открыла предварительное расследование по этому делу. По данным Quotidien, две дочери экс-главы МВД еще в возрасте 15 и 16 лет работали парламентскими помощниками отца.