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21.03.2017 23:58

Фийона подозревают в мошенничестве

Кандидата в президенты Франции, экс-премьер-министра страны Франсуа Фийона подозревают в мошенничестве.

Как 21 марта сообщает РИА Новости, со ссылкой на Le Monde, национальная финансовая прокуратура Франции 16 марта предоставила следователям письменное требование о расширении дела в отношении четы Фийон в связи с подозрениями в «мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, подделки документов и использовании фальшивых документов».

Отмечается, что подозрения были вынесены после проведения второго обыска в доме у семьи Фийона в марте.

Ранее сообщалось, что следствие расширило дело против Фийона, добавив в него дополнительный пункт о «торговле влиянием».

14 марта прокуратура Франции возбудила дело против Франсуа Фийона по подозрению в выплате фиктивных зарплат членам семьи во время работы депутатом парламента страны.

Скандал вокруг Фийона и его окружения начался с публикации в сатирическом издании Le Canard Enchaine. В статье говорилось, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника.

Сам Фийон заявлял, что не намерен выходить из борьбы за пост президента Франции.


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