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21.03.2017 23:51

Дзюба пропустит товарищеские матчи сборной России

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба пропустит товарищеские матчи национальной команды с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Об этом сообщает 21 марта официальный сайт Российского футбольного союза.

Игрок пропустит встречи из-за травмы колена.

"Улетевший вчера на дополнительное обследование в Москву Дзюба не сможет помочь команде в предстоящих играх с Кот-д'Ивуаром и Бельгией", – говорится в сообщении.

В сборной остаётся второй представитель "Зенита" – Юрий Жирков.

Подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Кот-д'Ивуара в Краснодаре 24 марта и со сборной Бельгии 28 марта в Сочи.


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