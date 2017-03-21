На просьбы горожан не передавать Исаакий в Смольном ответили одинаковыми отписками

Порядка 20 тысяч горожан, обращавшихся в Смольный через электронную приемную с просьбой не передавать Исаакиевский собор РПЦ, начали получать ответы-отписки. Об этом «Фонтанке» 21 марта сообщил активист Федор Горожанко.

В ответе за подписью председателя комитета по имущественным отношениям Александра Семчукова горожанам приходит одинаковое письмо-шаблон даже без указания его адресата, исходящий номер один и тот же.

В ответе говорится, что официальная позиция Смольного по поводу передачи была представлена вице-губернатором Михаилом Мокрецовым 12 января на пресс-конференции в епархии, план-график передачи утвержден КИО, другую информацию граждане могут прочитать в ответах Мокрецова на обращения депутатов Максима Резника и Бориса Вишневского.

По словам Горожанко, он обратится в прокуратуру, так как, по его мнению, с юридической точки зрения на 20 тысяч обращений не может быть дан один ответ.

Отметим, что активист Федор Горожанко запустил свою кампанию против передачи Исаакиевского собора РПЦ, обращения губернатору Георгию Полтавченко были направлены через его сайт.

Ранее "фонтанка" писала о том, что 10 января губернатор Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что вопрос о передаче Исаакиевского собора решен. Это вызвало неоднозначную реакцию: общество разделилось на сторонников и противников переезда музея и передачи храма РПЦ.