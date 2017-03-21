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21.03.2017 23:11

Единороссы предложили Смольному разработать программу борьбы с «Синим китом»

Комиссия по делам молодежи партии «Единая Россия» предложила смольнинскому комитету по молодежной политике разработать программу профилактики подростковой смертности из-за вовлечения детей в игру «Синий кит». Об этом 21 марта сообщил «Фонтанке» депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

По его словам, в рамках заседания комиссии он и депутат Дмитрий Тугов заслушали отчет о деятельности комитета, а также поинтересовались, ведется ли чиновниками работа с соцсетями. Не получив удовлетворяющего ответа, они предложили ведомству разработать программу действий по работе в Интернете для профилактики смертности среди подростков.

«Комитет как раз работает с молодыми людьми от 14 лет, вполне могли бы, например, мониторить соцсети и списываться с детьми, находящимися на грани риска. Но они почему-то этого не делают. Ко мне же приходят на прием родители, которые рассказывают о том, что якобы в апреле может произойти волна подростковых суицидов», – пояснил депутат.

По его словам, родители напуганы.

Отметим, что накануне уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что количество подростковых суицидов выросло в 2016 году на 57%. Она объясняет это активной деятельностью так называемых «групп смерти» в Интернете.


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