S&P подняло рейтинги 16 российских компаний до «позитивного»

Агентство S&P пересмотрело прогнозы по рейтингам ряда российских компаний, а также АИЖК (долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте «ВВ+»), Москвы («ВВ+»), ЯНАО («ВВ+») и ХМАО («ВВ+») со «стабильного» на «позитивный».

Как 21 марта сообщает RNS, в числе этих компаний – РЖД («ВВ+»), «Лукойл» («ВВВ-»), «Газпром» («ВВВ-» в национальной валюте, «ВВ+» в иностранной), МТС («ВВ+»), «Роснефть» («ВВ+»), TNK-BP International («ВВ+»), «Транснефть» («ВВВ-» в национальной валюте, «ВВ+» в иностранной), «Газпром нефть» («ВВ+»), ФСК («ВВ+»), «МегаФон» («ВВ+»), МОЭСК («ВВ-»), МРСК Центра («ВВ-»), Атомэнергопром («ВВ+»), «МегаФон Финанс» («ВВ+»), «Газпром капитал» («ВВВ-» в национальной валюте, «ВВ+» в иностранной), «Россети» («ВВ+»).

Пересмотр прогнозов обусловлен улучшением 17 марта прогноза агентства по суверенному рейтингу России со «стабильного» до «позитивного».