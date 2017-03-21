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21.03.2017 22:59

S&P подняло рейтинги 16 российских компаний до «позитивного»

Агентство S&P пересмотрело прогнозы по рейтингам ряда российских компаний, а также АИЖК (долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте «ВВ+»), Москвы («ВВ+»), ЯНАО («ВВ+») и ХМАО («ВВ+») со «стабильного» на «позитивный».

Как 21 марта сообщает RNS, в числе этих компаний – РЖД («ВВ+»), «Лукойл» («ВВВ-»), «Газпром» («ВВВ-» в национальной валюте, «ВВ+» в иностранной), МТС («ВВ+»), «Роснефть» («ВВ+»), TNK-BP International («ВВ+»), «Транснефть» («ВВВ-» в национальной валюте, «ВВ+» в иностранной), «Газпром нефть» («ВВ+»), ФСК («ВВ+»), «МегаФон» («ВВ+»), МОЭСК («ВВ-»), МРСК Центра («ВВ-»), Атомэнергопром («ВВ+»), «МегаФон Финанс» («ВВ+»), «Газпром капитал» («ВВВ-» в национальной валюте, «ВВ+» в иностранной), «Россети» («ВВ+»).

Пересмотр прогнозов обусловлен улучшением 17 марта прогноза агентства по суверенному рейтингу России со «стабильного» до «позитивного».


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15.03.2017 11:49
Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям
Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».
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14.03.2017 11:55
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
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03.03.2017 10:30
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В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
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02.03.2017 11:39
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Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
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01.03.2017 09:30
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Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
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Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
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