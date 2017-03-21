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21.03.2017 22:26

У Барселоны обнаружили затонувший после столкновения с российским танкером траулер

У берегов Барселоны обнаружили рыболовецкий траулер, затонувший накануне после столкновения с российским танкером.

Как 21 марта пишет "Газета.Ru" со ссылкой на ТАСС, локализовано местоположение судна, которое находится на глубине около 160 м.

«Мы расследуем инцидент, но к настоящему моменту точно неизвестно, какова причина столкновения. У команды российского судна взяты показания в качестве свидетелей. Те, кто находились на испанском судне и были спасены, сейчас в больнице и пока не в состоянии давать показания», — рассказали в гражданской гвардии Испании.

Ранее сообщалось, что небольшой рыболовецкий траулер затонул в море близ порта Барселоны после столкновения с российским торговым судном.

Из четырех человек, находившихся на борту испанского судна, местные экстренные службы спасли двух, еще двое пропали без вести.


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