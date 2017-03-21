Эрдоган обвинил Европу в фашизме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после референдума о расширении президентских полномочий его страна может пересмотреть отношения «фашистской и жестокой» Европой.

Такое заявление он сделал во вторник, 21 марта, в ходе своего выступления на митинге в Анкаре, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

«Эта Европа — как до Второй мировой войны: расистская, фашистская, жестокая Европа. Антиисламская и антитурецкая», — цитирует его «Русская служба "Би-би-си"». Он отметил, что референдум станет лучшим ответом Европе.

Президент также подчеркнул, что власти Евросоюза (ЕС) больше не смогут воздействовать на Турцию под предлогом ее возможного вступления в межгосударственное объединение. Кроме того, он добавил, что не впустит в страну ни одного европейского политика, чтобы те не могли «вести слежку».

21 марта сообщалось, что турецкие политики отказались принимать участие в агитационных выступлениях в Германии в преддверии референдума о расширении президентских полномочий.

Ранее в тот же день Фолькер Буфье, зампредседателя возглавляемой канцлером ФРГ Ангелой Меркель партии Христианско-демократической союз, заявил, что президент Турции является нежеланным гостем в Германии. «Если он сюда приедет, на мой взгляд, мы не должны его впускать, так как это угрожает безопасности нашей страны», — отметил политик.