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21.03.2017 22:09

Мучной мост отремонтируют за 19 млн

Дирекция транспортного строительства Петербурга 21 марта объявила конкурс на капитальный ремонт Мучного моста. 20 апреля будет назван подрядчик, но организатор конкурса заранее ограничил число участников.

Стоимость работ по капремонту Мучного моста, который связывает Казанский и Спасский острова в Центральном районе Петербурга, оценены в 19, 2 млн рублей. В конкурсной документации уточняется, что работы запрещено проводить иностранным компаниям, в частности, организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики.

Капремонт моста должен быть завершен к 15 декабря 2017 года.


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