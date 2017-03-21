Украина провела испытания ракет

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов 21 марта сообщил о проведении плановых запусков украинских ракет.

«Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели», — приводятся слова Турчинова на сайте СНБО. Во время испытаний была проведена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности, говорится в сообщении. По словам Турчинова, благодаря реализации ракетной программы уже в IV квартале 2016 года войска начали получать мощное оружие, «способное надежно выполнять сложные боевые задачи».

Тактико-технические характеристики ракет не приводятся, известно лишь, что они произведены в кооперации предприятий ГК "Укроборонпром" и Государственного космического агентства Украины.