Медведев назначил Бугаева главой Росмолодежи
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Александра Бугаева руководителем Росмолодежи.
Об этом 21 марта сообщается на сайте правительства РФ.
«Назначить Бугаева Александра Вячеславовича руководителем Федерального агентства по делам молодежи», — говорится в документе.
Ранее Дмитрий Медведев освободил главу Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Сергея Поспелова от занимаемой должности.
Поспелов возглавлял Росмолодежь с 2014 года.