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22:21 21.03.2017
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Эрдоган обвинил Европу в фашизме
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21:34
Росстат: реальные доходы россиян в феврале сократились на 4 процента
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Украина провела испытания ракет
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Медведев назначил Бугаева главой Росмолодежи
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ГУИОН проведет инвентаризацию и кадастровый учет ЖК «Новоорловский»
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Бывший депутат украинского парламента рассказал о репетиции свержения Порошенко
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19:48
Заозерная улица перекрыта из-за угрозы обрушения металлической конструкции
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Директор "Левада-центра" предсказал победу Путина на выборах
19:38
Юрий Лоза об отказе пустить Самойлову на «Евровидение»: Да слава богу!
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В Варшаве осквернили кладбище советских солдат
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Прокуратура нашла нарушения в работе СИЗО, где погиб топ-менеджер Роскосмоса
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18:41
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18:15
Москвич получил условный срок за попытку вывезти танк Т-34 за границу
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21.03.2017 20:05

Самосвал на КАД выгрузил горящий мусор

 

Небольшой пожар вечером 21 марта спровоцировал затор на север КАД.

По словам очевидцев, у грузовика в кузове загорелся мусор, и водитель его выгрузил.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».


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Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
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Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
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25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
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Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
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