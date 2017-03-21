Самосвал на КАД выгрузил горящий мусор
Небольшой пожар вечером 21 марта спровоцировал затор на север КАД.
По словам очевидцев, у грузовика в кузове загорелся мусор, и водитель его выгрузил.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».
Небольшой пожар вечером 21 марта спровоцировал затор на север КАД.
По словам очевидцев, у грузовика в кузове загорелся мусор, и водитель его выгрузил.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».
Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.