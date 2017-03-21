Заозерная улица перекрыта из-за угрозы обрушения металлической конструкции

Сотрудники МЧС из-за угрозы падения металлического кольца с трубы бывшего водочного завода вечером 21 марта выехали на Заозерную улицу в Московском районе Петербурга. Движение по улице перекрыто.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в службу спасения 112 около 19 часов поступило сообщение об угрозе обрушения металлической конструкции диаметром 5 метров на кирпичной трубе у дома 92 дома по Обводному каналу.

На месте работают спасатели, которые с помощью лестницы пытаются устранить угрозу падения металлического крепежа трубы на проезжую часть.

Из-за проведения работ часть Заозерной улицы в сторону Обводного канала перекрыта.