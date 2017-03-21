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21.03.2017 19:45

Директор "Левада-центра" предсказал победу Путина на выборах

Директор "Левада-центра" Лев Гудков предсказал, что на президентских выборах в РФ в марте 2018 года будет избран Владимир Путин, независимо от того, "хотят этого люди или нет", а оппозиционер Алексей Навальный после повторного приговора, вынесенного в начале февраля по так называемому делу "Кировлеса", может рассчитывать лишь на 8%. Об этом Гудков заявил 21 марта немецкому журналу Der Spiegel, который представил его как главу единственного в России независимого института, исследующего общественное мнение.

"Сегодня Путина поддерживают 63% россиян. Люди понимают: альтернативы Путину нет. Им очевидно, что его переизберут президентом, хотят они этого или нет. Решающим вопросом становится явка на выборах", – сказал Гудков.

Комментируя решение оппозиционера Алексея Навального участвовать в избирательной кампании, несмотря на приговор, Гудков призывает не "переоценивать возможности Навального, у которого нет доступа к СМИ".

"В 2011 – 2012 годах, когда Навальный проводил антикоррупционную кампанию, направленную против правящей "Единой России", которую он заклеймил "партией жуликов и воров", его популярность выросла до отметки 40 – 45%. Сегодня, после судебного вердикта, за него проголосовали бы лишь 8%", – прокомментировал социолог.

Согласно февральскому опросу "Левада-центра", голосовать за Навального на выборах президента точно не будут 63% респондентов, и еще 20 – "скорее не собираются". При этом в целом, кто такой Навальный, по данным опроса, знают 47% россиян (54% в октябре 2013 года и 6% в апреле 2011 года). Это имя не знакомо 53% респондентов.

Источник: Newsru.com


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