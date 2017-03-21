Юрий Лоза об отказе пустить Самойлову на «Евровидение»: Да слава богу!

Музыкант Юрий Лоза заявил, что хорошо относится к тому, что участницу конкурса «Евровидение» от России певицу Юлию Самойлову могут не пустить на Украину для участия в конкурсе, передает 21 марта РИА «Новости».

«Да слава богу, что не пустят! С моей точки зрения, это хорошо, потому что мне, как композитору, не хочется, чтобы в очередной раз нам заявляли, что мы ничего не можем делать сами», — сказал он.

Лоза добавил, что ему этого не хочется — он бы хотел, чтобы россияне хоть когда-то начали показывать себя.