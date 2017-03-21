В Варшаве осквернили кладбище советских солдат

Крупнейшее в Польше кладбище советских солдат осквернено в Варшаве, передает ТАСС со ссылкой на посольство России в республике.

В дипмиссии рассказали, что на ступенях у главного обелиска красной краской нанесена фашистская свастика и другие символы. Всего зафиксировано около 15 подобных изображений.

Отмечается, что посольство направило письма в МИД и министерство культуры и национального наследия Польши.

В сентябре вандалы разрушили захоронения советских солдат на мемориальном кладбище, которое расположено в Форте Виняры в польском городе Познань.