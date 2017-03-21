Прокуратура нашла нарушения в работе СИЗО, где погиб топ-менеджер Роскосмоса

Московская прокуратура нашла нарушения в работе городского СИЗО-5, где погиб обвиняемый в мошенничестве бывший исполнительный директор Роскосмоса Владимир Евдокимов.

В заявлении прокуратуры от 21 марта по итогам проверки обстоятельств гибели Евдокимова сказано, что администрация СИЗО-5 не обеспечила «контроль за поведением Евдокимова и других лиц, содержащихся в камере» и своевременно не нашла и не изъяла нож, которым убили арестанта.

Начальнику управления ФСИН по Москве внесено представление с требованием «принять исчерпывающие меры по недопущению впредь подобных нарушений закона».

Бывший исполнительный директор Роскосмоса Владимир Евдокимов находился под стражей с декабря 2016 года. Его обвиняли в мошенничестве — по версии следствия, вместе с сообщниками он обманным путем завладел правами на имущество корпорации «МиГ».

18 марта его тело было найдено в туалете камеры в СИЗО-5. По имеющимся данным, его сокамерники утверждают, что в момент убийства спали. За месяц до убийства его перевели из спецблока в обычную камеру без видеонаблюдения.