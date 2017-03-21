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ЖКХ
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21.03.2017 19:03

Тепло вернулось в 30 домов на Измайловском проспекте

Энергетики закончили ремонт лопнувшей трубы в Адмиралтейском районе Петербурга. Жители тридцати домов вновь получают тепло в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга», последние сварочные работы у дома № 9 по Измайловскому проспекту были завершены 21 марта в 16:50. Процесс наполнения сети теплоносителем закончили в 18:10, и через десять минут теплоснабжение попавших в зону аварии домов восстановили в штатном режиме. Специалистам компании потребовалось заменить восемь метров трубы диаметром 300 мм.

Напомним, из-за обнаруженного около четырех часов утра дефекта на сетях горячего водоснабжения тепло поступало жителям тридцати домов по пониженным параметрам. Также по нечетной стороне Измайловского проспекта были перекрыты две полосы движения из трех от Троицкого проспекта до 2-й Красноармейской улицы.

Движение будет ограничено до 22 марта. Тогда же будет восстановлено благоустройство территории.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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