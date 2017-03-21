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21.03.2017 19:20
3 Комментариев

Они ответят за климат президента

Все отцы гиганта «БалтСтрой» в руках Госбезопасности. Сегодня, 21 марта, взяли и шефа ФГУП ФСО России. А четырех петербуржцев везут в Москву, ведь там лучше слышно самого Михальченко. Все ответят за «Объект №53».
Они ответят за климат президента

Утром 21 марта 2017 года тот же полковник юстиции Новиков, что ведет подследственного Дмитрия Михальченко, возбудил новое дело по «организации преступного сообщества». Этим же утром сотрудники первого отдела Службы экономической безопасности с Лубянки начали обыски и задержания в Москве и Петербурге. 

Ими в столице взяты руководитель ФГУП «Атэкс» ФСО России Каминов, его бывший заместитель Кюнер, а из Петербурга в столицу привезут еще четырех бизнесменов. Всех подозревают в хищении более 200 миллионов рублей при строительстве резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево. «Фонтанка» посмотрела, с чего начиналась эта диковинная новость.

Еще в ночь с 20 на 21 марта автор статьи перезванивался по кривым телефонам с правоохранителями разного калибра, выспрашивая, не знают ли они, зачем накануне в Петербург неслышно прибыли оперативники так называемой «единички». То есть первого отдела Службы экономической безопасности ФСБ России, курирующие алкоголь и налоги. Максимум, что журналист вытянул: «утром будут долбить каких-то кондиционерщиков».

А утром 21 марта москвичи раздали своим коллегам на Литейном, 4, конверты, куда были уложены однотипные постановления на обыск. И только к полудню до «Фонтанки» начали докатываться волны от попадания этой секретной операции в бизнес-пространство города.

Ну а дальше «Фонтанка» навалила новостей:

возбуждено дело по хищению с резиденции в Ново-Огарево, официально именуемой «Объектом №53»;

в Москве задержан руководитель ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрей Каминов;

в Москве задержан экс-заместитель ФГУП ФСО Станислав Кюнер;

в Петербурге задержан экс-директор ЗАО «СтройКомплект» Дмитрий Торчинский;

в Петербурге задержаны еще трое коммерсантов, связанных с субподрядными работами на «Объекте №53»;

общий ущерб, по версии следствия, – более 200 миллионов рублей;

и, наконец, апофеоз: уголовное дело возбуждено по статье 210 УК РФ – «Организация преступного сообщества»

Тут можно только представить себе сцену, как приходит к президенту очень большой силовик и докладывает: «Владимир Владимирович, вы будете смеяться, но при постройке вашего дома украли 200 миллионов». Но здесь притормозим, так как реакция лидера могла быть не вполне цензурна. Лучше вспомним, как безобидно все начиналось.

Еще в начале нулевых четыре средней руки петербургских коммерсанта – Дима Сергеев, Саша Кочинов, Стас Кюнер и Дима Торчинский – имели скромную фирму «Нео-Декор». Занимались они чуть ли не сбором кухонной мебели под заказ.

Примерно в это же время глубоко внизу, в уже набиравшей вес бизнес-конструкции Дмитрия Михальченко, креп другой петербуржец – Андрей Каминов. Многие сегодня подзабыли, как благодаря его энергии был придуман проект по борьбе с контрафактом среди музыкальных и видеодисков, в результате которого пала под натиском ГУВД Петербурга сеть «505».

И как в жизни всегда бывает, случайно «Нео-Декор» получил какой-то заказ и познакомился с Михальченко. Сошлись, понравились, и будущий «губернатор 24 часа» взял их в обойму. Чуть позже ими приобретается компания «БалтСтрой». Эта контора была нужна, так как у «БалтСтроя» было формально нужное для виктории в тендерах – лицензии на строительство, квалификация и уже опыт работы.

Очень важным фактором будущих побед является крепнувшая на тот момент связь нашего Михальченко и всесильного тогда начальника ФСО России Евгения Мурова (ушел на покой в мае 2016 года).

Параллельно с этими незаметными для страны процессами на пост ФГУП «Атэкс» ФСО России назначается в мае 2010 года как раз Андрей Каминов из ближайшего окружения Михальченко. Надо сказать, что этот ФГУП до него был создан в 2008 году и оставался абсолютно пустой организацией. Каминов получает машину с мигалкой, и понеслась деятельность. Теперь самые вкусные подряды на строительство самых важных государственных объектов достаются, как вы догадались, «БалтСтрою».

Вспомним поименно лишь архиважные: Грановитая палата, Большой Кремлевский дворец и здание самого ФСО на Ильинке.

Чуть позже стало столько работы, что заместителем Каминова делегируют Станислава Кюнера из структур «БалтСтроя». Но последний спотыкается на семейном раздоре. Он так плохо разводится с супругой, что дама начинает «джихад»: пишет во все инстанции и инициирует статьи в СМИ. Ее воспоминания, устные и письменные, изобилуют красочными рассказами о кумовстве и коррупции. Кюнера прячут обратно в Петербург.

Что касается вертикали в «БалтСтрое», то она доходчива: политическим крылом был Михальченко, старшим по структуре, благодаря большим связям, – Сергеев, а остальных можно назвать прорабами перестройки. Это уже потом, набравшись хватки и мощи, «БалтСтрой» занялся объектами Министерства культуры. Если бы не аресты 2016 года, то он бы уже не только осваивал заказы Министерства иностранных дел, но и вышел на международную орбиту.

Перестройка же в строительной индустрии заключалась в том, что «БалтСтрой» фактически становится монополистом и на конкурентов смотрит очень свысока, милостиво отдавая лишь некоторым субподряды. Да и то диктует условия по процентам.

Теперь вернемся к туманному слову, прозвучавшему в начале текста, – «кондиционерщики». По информации нашего издания, в материалах дела фигурируют компании ЗАО «Климат Проф», ООО «Климат Проф», ООО «Климат Компани», ООО «Климат Дистрибьюшн» и ООО «Климатпрофсервис». Практически все они связаны с фигурантами этого уголовного дела по хищению 200 миллионов со стройки резиденции в Огарево – петербургскими бизнесменами Литвиновым, Родиновым и Переваловым. Соответственно и занимались эти фирмы установкой кондиционеров на «Объекте №53». Так что все сходится с первоначальными непонятностями.

«Фонтанке» известно, что вменять задержанным будут хищения путем двойной оплаты за уже выполненные работы. К самой же аппаратуре и ее работе претензий нет. Так что инициатором уголовного дела точно были не представители администрации президента, замерзшие или вспотевшие от негодности системы вентиляции.

Если все предыдущее было информацией, то закончит «Фонтанка» предположением. Давно уже ходили слухи, что в Лефортово глухо раздаются подробные воспоминания Дмитрия Михальченко. Понятно, что здравый смысл даже начинающему подскажет старую лагерную мудрость: за группу больше дают. Но алгоритм сделки с правосудием позволяет выкрутиться и из этой ситуации.

Давайте вспомним, как громко сел в тюрьму в сентябре 2015 года другой знатный петербуржец – экс-сенатор от Коми Евгений Самойлов. Вместе с ним загремело все руководство республики. До сих пор телевидение уделяет им время. Только мало кто обратил внимание, что Самойлова, давшего исчерпывающие показания, давно можно наблюдать в неплохих ресторанах Петербурга. И вышел он вроде к 9 мая 2016 года.

Но сегодняшние ньюсмейкеры еще по пути в Москву, и поведет их завтра, 22 марта, конвой к басманному судье.

Евгений Вышенков,

"Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (3)
UPG
21 марта 2017 г. 20:02
А люди еще остались на воле?
shust
21 марта 2017 г. 20:01
Всё смешалось в доме Облонских....
0men
21 марта 2017 г. 19:42
Навалила так навалила )))
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