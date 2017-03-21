Петербургский боец Василий Пальок сразится за титул чемпиона Евразии

За титул чемпиона Евразии в легкой весовой категории (до 70,3 кг) по версии АFC сразится петербургский боец смешанных единоборств Василий Пальок (8 побед, 4 поражения) в субботу, 25 марта, в Екатеринбурге. Его соперником станет Руслан Рахмонкулов (9 побед, 1 поражение).

По просьбе «Фонтанки» Василий Пальок 21 марта прокомментировал предстоящий поединок, который станет главным событием турнира.

«О сопернике знаю немного. В прошлом году, когда мы должны были с ним подраться, посмотрел несколько его боев. В целом он хороший боец, чувствует себя хорошо, как в стойке, так и в партере; работает агрессивно и любит доминировать. Я уже встречался с такими соперниками и, думаю, все пройдет по моему плану. План на бой прост: показать зрелище и забрать пояс. Так же хотел добавить, что за этот бой я получу рекордный для себя гонорар», – заявил Пальок.

По его словам, за бой он гарантированно получит 120 тысяч рублей и еще 60 тысяч — в случае победы. Помогает Василию Пальоку готовиться к бою тренер Сергей Никитин.

Подробнее о Василии Пальоке можно прочитать в материале «Фонтанки».