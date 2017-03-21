В Петербурге особые дети выступят на фестивале «Парус мечты»

В Петербурге с 22 по 31 марта пройдет фестиваль «Парус мечты». Его участники – дети, особо нуждающиеся во внимании и заботе – с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в Центрах поддержки семейного воспитания и домах-интернатах, а также посещающие Центры социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

В рамках фестиваля пройдут концерты, выставки, конференции. Откроется «Парус мечты» в Выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников (Б. Морская ул., д. 38) экспозицией участников фестиваля, на которой будет представлено более 100 произведений разных жанров. А завершится в Киноконцертном зале гостиницы «Москва», где состоится гала-концерт. Вместе с ребятами, завоевавшими призы на различных творческих состязаниях и фестивалях, выступят профессиональные артисты, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов. Дети с нарушениями слуха исполнят музыкальные произведения в уникальном жанре «жестовое пение».

Как отмечают организаторы – АНО «Международный творческий фестиваль «Шаг навстречу!» и комитет по социальной политике Петербурга – задачи фестиваля – выявить талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья, которые живут в Северной столице, раскрыть их творческий потенциал.

Фестиваль «Парус мечты» станет для петербургских детей отборочным этапом X Международного творческого фестиваля «Шаг навстречу!», который состоится в городе на Неве с 27 по 31 мая.