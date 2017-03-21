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21.03.2017 18:57
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«Фонтанка» за 60 секунд — 21 марта

Снова обыски. На этот раз зашли к субподрядчикам компании «Балтстрой», аффилированной к ныне арестованному Дмитрию Михальченко. Так начинается новый криминальный сериал – о хищениях при строительстве резиденции Владимира Путина в Огарево. В отношении руководителя ФГУП ФСО «Атэкс» петербуржца Андрея Каминова уже возбуждено уголовное дело.

Анекдот дня. В недостроенных Крестах-2 не могут вспомнить, куда положили суперсекретные замки для камер суперзлодеев. "СтройТехИнвест", получив 10 млн, заявила, что замки настолько засекречены, что показывать их никому нельзя, даже заказчику. Наверное, они вообще невидимые.

В Главном следственном управлении справляют день обнальщика. Около 30 подозреваемых в незаконной банковской деятельности доставлены в неприятные для них кабинеты. Говорят, это – «известная группа братьев Агафоновых». Большая семья. Посмотрим, насколько дружная.

«Демона ЗакСа», который так не понравился спикеру Макарову, показывали активисты "Открытой России". Говорят, царь Мидас очень боялся, что подданные прознают, что у него — ослиные уши. Чего так боится спикер Макаров — не очень понятно.

Петербургский антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» подсчитал, что неправильных контрактов без торгов и конкурсов ГУПы заключили с органами власти на 2,7 млрд рублей. Порядка 200 млн прилипли к чьим-то ловким ручкам.

А губернатор Георгий Полтавченко тоже времени не терял — он нашел на Петроградке сельпо. «Продается все – начиная от гвоздей, заканчивая мясными продуктами, качество их явно не соответствует заявленному», – посетовал градоначальник. Петроградка — вотчина спикера Макарова. Но сельпо — это, наверное, не так обидно, как картинка с «Демоном ЗакСа».

Владельцы электромобилей заряжают их, протягивая кабель из окна на улицу. Цивильно никак. Хотя деньги, как и в случае с невидимыми замками от Крестов-2, уплачены.

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на проектно-изыскательские работы по созданию веломаршрута на набережной реки Фонтанки. Это дешевле, чем электрозаправки.


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