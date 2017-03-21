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22.03.2017 21:05
Альбом "Easy living": Последний совместный проект Пасса и Фицджеральд
Автор и ведущий программы "Среда Джаза", известный петербургский музыкант Давид Голощекин продолжает готовить нас к 100-летию Эллы Фицджеральд. Сегодня речь пойдет о пластинке "Easy living", которая была записана в 1983 году королевой джаза совместно с джазовым гитаристом Джо Пассом.
Все выпуски программы "Среда Джаза с Давидом Голощекиным" доступны в архиве программ интернет-канала [Фонтанка.Офис].
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