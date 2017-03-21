До конца года в Петербурге будут ремонтировать тоннель на площади Победы

Дирекция транспортного строительства Петербурга ищет подрядчиков для ремонта дорожного тоннеля на площади Победы в Московском районе. Информацию о проведении аукциона ведомство разместило на сайте госзакупок 21 марта.

Задание аукциона сформулировано так: "Выполнение работ по ремонту искусственных дорожных сооружений Санкт-Петербурга "Транспортный тоннель на площади Победы". Ремонт тоннеля оценивается в 33,4 млн рублей. Заявки от дорожных компаний принимаются до 6 апреля, итоги будут подведены 11 апреля. Будущий генподрядчик должен закончить ремонтные работы не позднее 1 декабря 2017 года. В перечень работ входят разборка дорожного покрытия и асфальтирование проезжей части. Исполнитель будет обязан согласовать с ГИБДД схему ограниченного движения по тоннелю во время ремонтных работ.