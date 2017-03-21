Экономисты подсчитали, сколько россияне платят за эмбарго

Российское продуктовое эмбарго, введенное в 2014 году в ответ на санкции Евросоюза и США, отнимает у каждого гражданина РФ более четырех тысяч рублей в год. Такой вывод сделали специалисты РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли.

Доклад экономистов охватывает период с августа 2014 года по декабрь 2015 года. За это время дополнительные расходы на душу населения выросли на 4380 рублей в год, или примерно на 300 рублей в месяц. В целом россияне платят за запрет на ввоз еды из стран санкционного списка 600 млрд рублей в год. Для сравнения: эта сумма больше федерального бюджета на здравоохранение на 2017 год (360 млрд рублей) или на образование (542 млрд рублей).

Также специалисты подсчитали, что, если бы контрсанкции не вводились, продукты в российских магазинах стоили бы на 3% дешевле. Это касается как набора запрещенной еды из стран, не попавших в черный список, так и стандартного набора продуктов. По официальным данным, с августа 2014-го по август 2016 года продукты в России подорожали на 31,6%.

Напомним, по информации Россельхознадзора на 20 марта, с момента введения эмбарго в России уничтожено 11 тысяч тонн запрещенной еды.

В своем докладе ученые пришли к любопытному выводу. По экономическим законам в 2016 году влияние эмбарго должно было сократиться или сойти на нет, но – признаются они – в большинстве регионов ситуация только стала хуже, так как доходы населения продолжают падать.

Доклад экономистов заинтересовал Совет Федерации. Зампред комитета СФ по продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, ознакомившись с ним, назвал его авторов "скрытыми врагами страны". Также он отметил, что в последние два года в России произошел "стремительный рост количества теплиц", и выразил надежду, что благодаря этому в следующем году потребители будут полностью обеспечены огурцами.

В 2016 году объем продукции сельского хозяйства в России вырос по сравнению с предыдущим годом на 4,8%. Но специалисты называют ситуацию плачевной, особенно в молочной отрасли. Два года подряд ее показатели не росли и не сокращались, а в 2016 году упали на 0,2%.