Как Петербург подключили к траншеям

Георгий Полтавченко поручил к 24 апреля восстановить благоустройство после прокладки инженерных, электрических и прочих сетей. Однако пока на улицах Петербурга не затягиваются шрамы, оставленные скальпелями ресурсников-хирургов. Постарались в этом смысле многие, но больше всего — и это не секрет - «Ленэнерго».

Компания выполняла пятилетнюю программу подключения за один год, так что не всегда находила время спросить разрешение на очередной надрез у пациента.

О том, что ситуация с «энергетическими» раскопками в центре города далека от идеальной, работники «Фонтанки» догадывались всю зиму, просто добираясь к редакции пешком. Траншею с площади Островского на улицу Зодчего Росси в начале года прокопало ООО «Газавтоматика» по заказу «Ленэнерго». Справедливости ради, надо сказать, что все необходимые ограждения были выставлены, а по завершении работ траншеи засыпали, сверху положив деревянные листы. Такое, формально говоря, первичное благоустройство бросается в глаза на фоне Александринского театра и Вагановки и удивляет туристов, приехавших посмотреть на то, что им отрекомендовали как самую красивую улицу Петербурга.

Однако в целом, подчеркивают в архитектурно-технической инспекции, ситуация на Зодчего Росси вполне приличная. Окончательное благоустройство с выкладкой булыжной мостовой должно произойти уже после 16 апреля, когда начинается так называемый аграрно-технический период в Петербурге. Подрядчик получит на это срок до 7 июня. Идеальных объектов не бывает, а в документации, которая представлена на сайте ГАТИ, учтено множество требований — от обеспечения безопасности прохода до марки землеройной машины и электроподогрева грунта.

Так что обывательское недовольство редакции вызывал, как считают чиновники, вполне положительный пример организации работ. Вот только хватает и обратных примеров. А ознакомиться с требованиями контрольных органов не представляется возможным, потому что никакого разрешения на взлом дорожного покрытия и рытье траншей «Ленэнерго» не получало.

Для того, чтобы убедиться в этом, корреспонденту всего лишь пришлось прогуляться по центру, не сильно отдаляясь от рабочего места. Подсказка привела его во двор дома 42 по набережной Мойки. Масштаб работ «Ленэнерго» впечатляет, однако искать информацию о них с помощью картографического сервиса ГАТИ бессмысленно — никакого ордера заказчик не получал. Конструкции на фото, напоминающие скамейки, скамейками и являются. Они будут расположены над подземной трансформаторной станцией, которую строит здесь "Ленэнерго". Как пояснили в инспекции, компания уже привлекалась в связи с этим объектом (дом Башмакова) к административной ответственности. Учитывая, что речь идет об объекте выявленного культурного наследия, ситуацией обеспокоился КГИОП, который выдал предписание о приостановке работ — кстати, безрезультатно.

Впрочем, электрики не прячутся по дворам. Если пройти вдоль по Садовой в сторону площади Тургенева, можно увидеть много следов от стихийной (с точки зрения документов) работы энергетиков. На углу с Крюковым каналом, случайный прохожий оценил интерес корреспондента «Фонтанки» к дорожному покрытию. В эмоциональных выражениях он обратил внимание на то, что после раскопок плитка положена вкривь и вкось, что чревато травмами, — после чего в буквальном смысле побежал по своим делам прямо по этой полосе препятствий. Принять текущее положение дел за окончательное благоустройство, несмотря на выложенную плитку, будет сложно. По фотоотчету видно, что если на тротуаре видимость восстановления соблюдена, то на проезжей части яму просто засыпали.

Ближе к Тургенева фронт работ растет, сразу несколько бригад укладывают булыжники мостовой на прежнее место. Можно говорить о частных нарушениях, вроде необеспечения безопасности пешеходов, но, как и в случае с Мойкой, все начинается с того, что энергетики тянут трассу без всяких разрешений.

При желании можно дойти до переулка Пирогова, где после такой же «самоволки» вроде как закончено первичное благоустройство — траншея засыпана, сверху набросан щебень, об эстетике и удобстве можно судить по фотоотчету.

«Осуществить полное благоустройство на всех объектах не позволили погодные условия осенне-зимнего периода, – говорят энергетики. – Все необходимые мероприятия начали проводиться, как только стали возможны такие работы».

Формальных методов воздействия у ГАТИ мало. Инспекторы могут приехать, зафиксировать нарушения, возбудить административное дело. Только в Центральном районе в после появления электротраншей их возбудили 48, чуть меньше в Приморском, дальше идут Невский и Адмиралтейский. В теории, штраф за наиболее суровые проступки (вроде работы без ордера) составляет от 300 тысяч до миллиона рублей. Количество таких взысканий выросло в 2016 году вдвое — с 22 до 45, а по всем нарушениям — с 249 до 316.

Вообще у ГАТИ много к кому накопились претензии. Когда Водоканал в январе самовольно ограничил движение по Кирочной и вырыл яму посреди проезжей части, инспекция завела аж два потенциально миллионных дела. Всего начислено за год почти 300 миллионов штрафов. В отношении объектов «Ленэнерго» штрафных санкций наложено почти 44 млн рублей, эта сумма примерно поровну делится между самой компанией и подрядчиками. Получить удалось лишь 19 млн, из них менее 7 млн — от «Ленэнерго». Собеседник «Фонтанки» в контрольных органах говорит: «Ленэнерго» не скрывает, что готово тратить деньги на оплату штрафов. В самой компании формулируют иначе: «Главным приоритетом для «Ленэнерго» является своевременное присоединение новых заявителей, надежность и безопасность энергоснабжения, поэтому, если требуется выполнить необходимые работы, а в оформлении ордера возникают бюрократические проволочки, компания вынужденно рискует получить штраф, но выполняет обязательства перед потребителями».

Тем не менее штрафы оспариваются в суде, иногда компании удается сократить сумму взыскания. Так произошло в отношении 11 постановлений ГАТИ из 28 адресованных компании, два дела администрация проиграла. У подрядчиков результаты скромнее — лишь одно из 4 дел заканчивается хотя бы частичным успехом.

С чем связана активность компании — не секрет. «Фонтанка» и другие издания писали о программе ликвидации задолженности, которая накопилась по заявкам на присоединение. На эти цели пошли 15 млрд рублей, полученных за счет облигаций федерального займа, речь шла об 11 тысячах договоров только в Петербурге. Проложено 256 км кабельных линий для присоединения. «Ленэнерго» настаивает на социальной значимости программы и на трудностях согласования со всеми заинтересованными ведомствами. «Иногда в ранее направленные на рассмотрение проектные материалы требуется внести изменения и корректировки, а пересогласование даже незначительных изменений требует дополнительных временных затрат», – подчеркивают в компании. ГАТИ утверждает, что всю процедуру можно пройти за 12 дней, для этого был принят специальный порядок согласования.

На словах смольнинские чиновники готовы разбираться с этой ситуацией. На последнем заседании правительства губернатор города Георгий Полтавченко дал поручение всем ресурсоснабжающим организациям провести благоустройство до 24 апреля. В ходе отчетной коллегии комитета по энергетике к замгендиректора «Ленэнерго» Павлу Дьякову обратились представители Адмиралтейского района. Только в их зоне ответственности находятся 32 объекта, где работы идут без согласования ГАТИ, а зона для благоустройства выросла до 6 тысяч квадратных метров. Дьяков подтвердил очевидное — ради выполнения работ по программе ОФЗ компания допускала нарушения с оформлением документов. Представитель компании принес извинения и сообщил, что благоустройство будет проведено к 24 апреля.

В целом создается ощущение, что город смирился с издержками, которых потребовала программа подключения. Хотя с нарушенным благоустройством сталкивается уже высшее смольнинское руководство. По информации «Фонтанки», вице-губернатор Игорь Албин, недавно выходя из здания КГА на Ломоносова, 2, на мгновение потерял равновесие на неустойчивой плитке. В данном случае хватило устного поручения, чтобы рабочие тут же выставили ограждение и начали перекладывать мостовую. Так что опыт оперативного решения этой проблемы в правительстве есть. Пусть и на довольно узком участке.

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"