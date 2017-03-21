Египет сохранит стоимость визы на уровне $25

Власти Египта решили оставить стоимость однократной въездной визы в страну на уровне $25, сообщает местное издание "Йоум7" со ссылкой на министра туризма Египта.

Стоимость однократной визы составит $25, стоимость многократной шестимесячной визы составит $60, такое решение было принято по итогам заседания кабинета министров, пишет издание.

Ранее министерство иностранных дел Египта заявило о повышении визового сбора для иностранцев при въезде в страну с $25 до $60 с 1 июля 2017 года. Однако на прошлой неделе председатель управления по развитию туризма Египта Хишам эль-Демери сообщил журналистам в Москве, что премьер-министр страны обещал пересмотреть декрет о повышении стоимости виз для туристов в течение семи – десяти дней.