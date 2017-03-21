Москвич получил условный срок за попытку вывезти танк Т-34 за границу

Суд приговорил к условному сроку​ москвича, пытавшегося в Челябинской области в 2015 году перевезти через границу танк Т-34-85. Об этом сообщает 21 марта «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области.

Москвич приобрел Т-34-85 в Латвии, где он был выставлен в одном из музеев. Покупка обошлась ему в €20 тыс., танк москвич задекларировал как предмет исторического коллекционирования. Затем ему удалось договориться о продаже танка в Казахстан за €230 тыс.

Однако, как отметили в ФСБ, боевая машина времен Великой Отечественной войны по документам значилась культурной ценностью государства. Запрашивать разрешение на вывоз из России культурных ценностей москвич не стал из-за высокой таможенной пошлины. Вместо этого он попытался перевезти танк по железной дороге.

В итоге Т-34-85 обнаружили при досмотре поезда, пересекавшего российско-казахстанскую границу в пункте пропуска «Карталы».

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Танк обратили в пользу государства.