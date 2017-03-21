В Госдуме приравняют встречи с депутатами к митингам

Комитет Госдумы по законодательству на заседании в четверг, 23 марта, планирует поддержать законопроект депутата-единоросса Ирины Белых о приравнивании встреч парламентариев всех уровней с избирателями к митингам. Об этом РБК сообщили два источника в Госдуме.

Рассмотрение законопроекта о приравнивании встреч с депутатами к митингам стоит в повестке комитета Госдумы по законодательству на четверг, 23 марта. Комитет будет рекомендовать Госдуме принять законопроект в первом чтении, сказали РБК два источника в комитете.

На минувшей неделе положительное заключение на законопроект, который предполагает правку Закона «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях», дал комитет-соисполнитель — комитет по федеративному устройству и местному самоуправлению, отметил источник РБК в Госдуме. Инициатива Белых была одобрена Кремлем, говорил источник РБК, близкий к руководству Госдумы.

Законопроект о приравнивании встреч с депутатами к митингам внесла в Госдуму 2 февраля депутат Госдумы от Москвы Ирина Белых («Единая Россия»). Член комитета нижней палаты по законодательству предложила, чтобы встречи депутатов любого уровня, от местных советов до Госдумы, с избирателями фактически были приравнены к митингам и не могли проводиться без предварительного согласования.

Поправками в закон о митингах предлагается ввести особый порядок уведомления о таких встречах: желающие пообщаться с избирателями парламентарии должны будут подать запрос на согласование мероприятия не позднее чем за семь дней (для обычных митингов минимальный срок — 10 дней).

Как отмечается в пояснительной записке, это необходимо «в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан». При этом на встречи с избирателями в специально отведенных для этого местах закон распространяться не будет.

По словам первого зампреда комитета, справоросса Михаила Емельянова, «удивительно, что эта инициатива будет поддержана». «Наша фракция выступает категорически против, — сказал он РБК. — Потому что нельзя путать встречи с митингами. Депутат свободен в выборе контактов с избирателями. В условиях апатии населения еще больше ограничивать встречи — это политически недальновидно».

22 февраля Законодательное собрание Петербурга приняло законопроект о приравнивании встреч депутатов с избирателями к митингам. Теперь без согласования с администрацией Петербурга депутат может встречаться с избирателями только в том случае, если встреча проводится в специальном месте, а именно в «гайд-парке».

Документ был внесен на рассмотрение в Заксобрание после проведения 28 января 2017 года акции против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Мероприятие проходило на Марсовом поле в формате встречи избирателей с депутатами.

6 марта депутаты Заксобрания Михаил Амосов («Яблоко») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия») обратились в суд, требуя отменить решение депутатов. По мнению Амосова, инициатива Полтавченко «противоречит смыслу депутатской деятельности и Конституции».

Предложенный Белых законопроект, который вводит практику согласования встреч с депутатами на федеральном уровне, «одиозен и неоднократно критиковался, в том числе и представителями парламентской оппозиции», напомнил РБК политолог Константин Калачев. По его мнению, «поддержка законопроекта связана, скорее всего, с боязнью протестов в преддверии выборов 2018 года».