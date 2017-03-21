Английский таблоид опубликовал «угрозы фанатов «Зенита» в адрес англичан»

С лидером «ультрас» футбольного клуба «Зенит» якобы пообщался журналист британского издания The Mirror. Интервью с ним было опубликовано в рамках «шокирующего расследования» о российских футбольных хулиганах, которые намерены устроить на чемпионате мира — 2018 продолжение побоища с англичанами в Марселе.

Любопытно, что при этом The Mirror, как уже выяснили СМИ, выдает кулачные бои во время празднования Масленицы в центре русской культуры «Кремль в Измайлово» за тренировки российских фанатов. Мероприятие состоялось 25 февраля 2017 года в Москве. Кулачные бои и «стенка на стенку» от мастеров стеношного боя стали главным событием праздника.

Рассказывая о своей встрече с так называемым представителем «Ландскроны» (крупнейшее объединение болельщиков «Зенита»), британский журналист сравнивает ее организацию с военной операцией.

«Мы договорились по электронной почте встретиться в Санкт-Петербурге. Сначала был отправлен «наблюдатель», чтобы проверить, не привезли ли мы полицию. Пятнадцать минут спустя он прибыл, и нас сопроводили в закрытую зону в задней части паба. 32-летний лидер «Ландскроны», который попросил не называть его имени, улыбнулся: "Если англичане хотят второго избиения после Марселя, все, что им нужно сделать, это попросить". Я спрашиваю его о реакции на темнокожих игроков, которые играют за «Зенит». "У нас нет темнокожих игроков", – настаивал он. "У нас есть люди с загорелой кожей"», – пишет The Mirror.

«Вы считаете, что во Франции было плохо, — дождитесь ЧМ-2018. Это наша домашняя заготовка», – также цитирует английское издание некоего собеседника, которого называет болельщиком «Зенита».

Ранее телеканал Би-би-си-2 выпустил в эфир документальный фильм «Армия российских хулиганов», который повествует о том, что якобы футбольные фанаты России готовятся продолжить битву с английскими болельщиками, которую они начали в Марселе, на чемпионате мира по футболу в 2018 году.