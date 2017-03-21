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21.03.2017 23:03
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Прибыли не досчитали оптимизма

Большинство крупных налогоплательщиков Петербурга 2016 год сумели прожить достойно и даже нарастили доходы и, как следствие, налоговые отчисления в бюджет. Значит ли это, что экономика города выходит из кризиса, разобралась «Фонтанка».
Прибыли не досчитали оптимизма
©PressFoto/ leeser

В 2016-м году петербургские предприятия заплатили в городской бюджет 126,3 млрд рублей налога на прибыль. Результаты оказались на 11% лучше, чем заложил в своем прогнозе комитет финансов. Но в 2017-м году чиновники решили не повышать градус оптимизма. Они рассчитывают собрать 125,9 млрд рублей, то есть на 0,4% меньше прошлогодних показателей(1). По мнению экспертов, консервативный прогноз оправдан — эффект от девальвации рубля и импортозамещения почти сошел на нет.

Главный налогоплательщик Северной столицы «Газпромнефть» отчитался о чистой прибыли по РСБУ за 2016 год в размере 122,5 млрд рублей. Прирост по сравнению с 2015 годом составил почти восемь раз. Успехи компании мало связаны с экономикой Петербурга – в прошлом году она стала добывать больше углеводородов, в том числе за счет начала разработки новых месторождений. Также «Газпромнефть» продала больше топлива через собственную розничную сеть АЗС.

Большой рывок в 2016 году удалось совершить и банкирам. К примеру, ВТБ (кредитная организация зарегистрирована в Петербурге) увеличил чистый доход на 40% — с 49,1 млрд рублей в 2015 году до 69 млрд в 2016-м. Как пояснили в компании, заработать ей помогло главным образом, возобновление роста высокомаржинального розничного кредитования, а также переоценка активов и обязательств.

Банк «Санкт-Петербург» отчитался о чистой прибыли в 2,3 млрд рублей. Компании удалось подтвердить результат 2015 года, но не вернуться к докризисным показателям (в 2014-м банк заработал 4,5 млрд рублей — прим.ред.)

ПАО «Банк «Александровский», в начале 2016 года сменившее владельцев, по его итогам заработало 72,5 млн рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2015-м. В своем отчете по РСБУ компания сообщает, что ей удалось более чем в полтора раза нарастить активы – до 15,3 млрд рублей, а также увеличить портфель, привлекая новых заемщиков и приобретая долги у других кредитных организаций.

Менее ровная ситуация у промышленников и энергетиков. К примеру, ПАО «Ленэнерго» получило по итогам 2016 года чистую прибыль в размере 7,6 млрд рублей против убытка в 5,9 млрд в 2015 году. Улучить финансовую ситуацию помог рост капитальных вложений (в три раза до 21,9 млрд рублей). Компании удалось исполнить накопленные обязательства по технологическому присоединению по программе, которая финансировалась за счет облигаций федерального займа, поясняет она в своем отчете.

Производитель электрической и тепловой энергии ТГК-1 в 2016 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 36% — до 3,6 млрд рублей. Выручка, по выросла на 14% – до 74,5 млрд рублей.

«Кировский завод» также смог в минувшем году выйти в плюс. Как следует из отчета компании, она заработала прибыль в 440,9 млн рублей против убытка 1,2 млрд рублей годом ранее. Источником стало увеличение продаж — компания реализовала продукцию на 2,46 млрд рублей, что на 9% больше, чем годом ранее.

Минус на плюс сменило также АО «Атомпроект» («дочка» Атомэнергопрома, входит в Росатом). Ее чистый доход составил 1,1 млрд рублей против убытка в 1,7 млрд в 2015 году. Но и ей не удалось превзойти результаты 2014 года, когда прибыль достигла 2,3 млрд рублей.

А вот ПАО «Силовые машины», напротив, увеличило чистый убыток по РСБУ в 2016 году 20 раз – до 5,9 млрд рублей. Хотя выручка группы за отчетный период выросла на 17%, достигнув 48 млрд рублей, расходы увеличились еще сильнее. В компании связывают негативную динамику с изменением курса валют. Кроме того, ей не удалось в отчетном периоде получить новые заказы по поставке оборудования во Вьетнам и Бангладеш и, как следствие, авансы по ним.

Крупнейшие застройщики остались в плюсе, хотя их доходы оказались менее высокими, чем в 2015 году. К примеру, чистая прибыль петербургского застройщика «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») по РСБУ в 2016 году составила 3,6 млрд рублей, что на 43% меньше, чем годом ранее. У ПАО «Группа ЛСР» в 2016 году этот показатель составил 3,6 млрд рублей, что на 31% ниже, чем в 2015 году.

Сокращение прибыли объясняется в первую очередь ростом финансовых расходов, комментируют в «Группе ЛСР». Обе компании не повышали цены на жилье пропорционально удорожанию стоимости строительства, то есть пожертвовали доходами, чтобы не допустить сокращения продаж. В итоге выручка у «ЛенСпецСМУ» на 7% до 20,9 млрд рублей. У «Группы ЛСР» по РСБУ показатель сократился на 26% до 11,9 млрд рублей, хотя по международным стандартам финансовой отчетности она тоже показала рост.

Не все гладко обстоит и на потребительском рынке. Так, телеком-оператор «Мегафон» снизил чистую прибыль по РСБУ на 19% по сравнению с 2015-и годом до 36,6 млрд руб. В компании отмечают, что выручка сократилась на 1% до 286 млрд рублей. «Под давлением усилившейся конкуренции мы вынуждены были снизить цены на услуги в начале года. В то же время у нас увеличились затраты на привлечение и удержание абонентов и на развитие сети», – прокомментировал ситуацию генеральный директор Сергей Солдатенков.

Чистая прибыль продуктового ритейлера «Лента» по итогам 2016 года выросла на 8,9% до 11,2 млрд рублей (правда, пока компания отчиталась только по МСФО). Однако по сравнению с прошлым годом, когда доходы компании увеличились на 13,4%, динамика ухудшилась. В компании объясняют это инвестициями в быстрое развитие сети и дополнительными маркетинговыми расходами, которые пришлось понести на фоне «высокой чувствительности покупателей к промо-активностям».

По мнению экспертов, в 2017 году доходы в потребительском секторе будут расти еще медленнее. В текущих условиях сильно наращивать потребление граждане не будут, а вот продукты дорожать перестанут, комментировал ранее «Фонтанке» генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. Это повлечет за собой снижение темпов роста выручки, и, как следствие, прибыли. Развиваться за счет новых открытий также проблематично – в некоторых регионах (например, Петербурге) крупнейшие сети вплотную приблизились к порогу доминирования, то есть занимают такую долю рынка, при которой запуск новых торговых точек уже невозможен.

По всей видимости, затормозится и рост финансовых показателей у промышленников. «На мой взгляд, мы не смогли в полной мере использовать исторический момент, который нам дала девальвация рубля. Эффект его уже исчерпался», – считает Иван Федяков. В пользу этого мнения говорит динамика индекса промышленного производства в Северной столице. Показатель, увеличившийся в 2016-м году на 3,9%, в начале 2017-го резко затормозил рост — до 0,5% в январе и 1,3% в феврале.

В банковском секторе зарабатывать также будет сложнее. «Уже в 2016 году процентные доходы от кредитной деятельности продемонстрировали резкое снижение по сравнению с аналогичным периодом 2015 года», – комментирует руководитель информационно-аналитической службы портала Banki.ru Сабина Хасанова. По ее словам, сокращение числа игроков в результате отзывов лицензии поможет в основном крупным банкам. А вот для небольших региональных кредитных организаций — единственное спасение работа с уже имеющейся клиентской базой и умение предложить интересные условия и продукты.

Застройщики, по всей видимости, тоже продолжат жертвовать прибылью ради выручки, считает глава УК «Теорема» Игорь Водопьянов. По его словам, на рентабельности девелоперов также отрицательно будет сказываться увеличение социальной нагрузки и усложнение процесса согласований.

Впрочем, по его словам, цифры, которые компании показывают в отчетности, далеко не всегда «совпадают с действительностью». При этом циркулирующие слухи о том, что улучшение финансовых показателей компаний может быть связано со стремлением ФНС во что бы то ни стало увеличить поступления в бюджет, не соответствуют действительности, считает предприниматель. «Усиления давления со стороны налоговых органов мы не наблюдаем — не думаю, что такая установка есть. Иначе было бы больше банкротств», – комментирует Игорь Водопьянов.

Впрочем, нескольких крупных налогоплательщиков бюджет Северной столицы все-таки недосчитался. Как сообщал «Деловой Петербург», IT–дистрибьютор Marvel решил перевести бизнес в Москву именно из–за жесткой позиции налоговиков, доначисливших компании 441 млн рублей налога на прибыль и 442 млн рублей НДС, а также пени и штрафы на общую сумму более 300 млн рублей. Как обещают в самой Marvel, после переезда ее оборот будет составлять около 80 млрд рублей в год, с которого в бюджеты всех уровней будет поступать более 2,5 млрд рублей.

(1) – Многие из крупных компаний платят налог на прибыль авансовым способом – по итогам предыдущих трех месяцев. Таким образом, заработанное в четвертом квартале 2016 года повлияет на доходы бюджета в этом году.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (12)
Chernousov
21 марта 2017 г. 22:11
Леприкон:
Ну пишите телефон.
В личку.
Леприкон
21 марта 2017 г. 21:31
Chernousov: Ну пишите телефон. Позвоним завтра узнаем. Только знакомый в пятницу ходил туда в бухгалтерию за справкой для суда — деньги уже 5 месяцев в полном объеме не получил...
Михаил сам по се
21 марта 2017 г. 21:29
Знакомый на Ждановском ... работы мало, зарплату урезали, предлагают либо устраиваться в "контору" на серую зарплату, либо — "гуляй, Вася..." :(
Михаил сам по се
21 марта 2017 г. 21:27
Знакомый
Chernousov
21 марта 2017 г. 21:27
Леприкон: Я пару недель назад у ихней ООО покупал воздуховоды оцинковка Ду200-250, отводы 45 и 90, хомуты, ниппели. Все отгрузили в лучшем виде.
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