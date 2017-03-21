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21.03.2017 17:53

Матч «Спартак» — «Зенит» начнется поздно из-за трансляции финала Кубка Гагарина

Позднее время начала матча «Спартак» — «Зенит» связано с просьбой основного телевещателя — телеканала «Матч ТВ», чтобы успеть показать матчи финала хоккейного Кубка Гагарина. Об этом «Фонтанке» сегодня, 21 марта, заявили в пресс-службе Российской футбольной Премьер-лиги.

Кроме того, там заявили, что 20:00, по мнению РФПЛ, – это нормальное время начала матча. «По регламенту мы могли бы поставить и 22:00, и были бы правы», – заявил источник в премьер-лиге.

Напомним, РФПЛ опубликовала календарь 21 – 23-го туров. Возможно, центральный матч всего сезона «Спартак» – «Зенит» (первая и третья команды чемпионата на данный момент) пройдет 16 апреля в 20:00.


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