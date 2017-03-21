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21.03.2017 18:22
12 Комментариев

Признанные паспорта непризнанных республик

Обладатели паспортов ДНР и ЛНР фактически приравнены к российским гражданам, вопреки заявлениям чиновников. На них не распространяется закон о правовом положении иностранцев, и любые нарушения, за которые могут быть выдворены граждане Украины, - простятся, выяснила «Фонтанка».
Признанные паспорта непризнанных республик
фото с сайта twitter.com

В России после указа Владимира Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР созданы «специальные условия» для их владельцев. Они имеют ряд существенных послаблений по сравнению с гражданами Украины. Приезжие из Донецкой и Луганской областей освобождены от трудоустройства и общения с миграционной службой и не ограничены сроками пребывания в России.

Указ «О признании в России документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», Владимир Путин подписал 18 февраля. Таким образом, де-юре получили статус официальных паспорта, выдаваемые в ЛНР с 2015 года и в ДНР с 2016-го.

Из разъяснений российских властей следовало, что обладатели таких паспортов приравнены к иностранным гражданам, на которых распространяются правила безвизового въезда. Министр иностранных дел Сергей Лавров, например, заявил, что указ Путина принят исключительно из гуманитарных соображений, чтобы они «могли в Россию попадать легитимно и перемещаться на железнодорожном и авиационном транспорте». Опрошенные РБК высокопоставленные лица из МВД и Госдумы подтвердили, что на владельцев паспортов ДНР и ЛНР распространяются такие же правила, как на граждан Украины (fontanka.ru/2017/03/20/027/), и опровергли слухи о принятом упрощенном порядке пребывания жителей Донецкой и Луганской областей в России.

Однако, по данным «Фонтанки», после указа Путина территориальным органам исполнительной власти в сфере миграции (подразделения МВД) были спущены инструкции, из которых следует, что «для граждан Украины из отдельных районов Донецкой и Луганской областей действуют специальные условия». Они фактически выводят обладателей паспортов ДНР и ЛНР из-под действия Федерального закона-115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ», который регламентирует, в том числе, безвизовый въезд.

Например, граждане Украины по украинским паспортам обязаны в семидневный срок вставать на миграционный учет по месту пребывания. Если хотят трудоустроиться, то при въезде должны указать цель визита «работа» и в 30-дневный срок подать документы на оформление патента. Если подадут позже, с них взыскивается штраф. Если цель визита другая, то временное пребывание ограничивается 90 сутками суммарно в течение каждого периода в 180 суток, при этом непрерывный срок пребывания в РФ не может превышать девяносто суток (статья 5 ФЗ-115).

Как сообщил «Фонтанке» источник в Главном управлении по вопросам миграции МВД России (и подтвердил собеседник в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти), специальные условия для владельцев паспортов ДНР и ЛНР заключаются в следующем:

«По бумаге они могут находиться на территории РФ до 90 суток, но продление миграционного учета осуществляется без выезда за пределы страны. То есть правило 90/180, прописанное в 115-м ФЗ, на них не распространяется. Кроме того, при въезде на территорию РФ они могут указать любую цель въезда, хоть туристическую, при этом за ними закреплено право подать документы на патент. Они могут это сделать в любое время, хоть через год, за превышение срока подачи документов на оформление патента штраф не взимается. И пересекать границу РФ при превышении сроков подачи документов на оформление патента не требуется».

Также штрафные санкции не налагаются, если владелец паспорта ДНР или ЛНР не встанет в семидневный срок на миграционный учет.

«Хоть через год явится в наше подразделение – примем, зарегистрируем, отпустим с миром», – уточнил один из собеседников.

Он же признал, что изменения в нормативную базу органов исполнительной власти в сфере миграции еще не внесены.

Общие правила для владельцев признанных паспортов наступают только при обращении за патентом для работы. Они должны состоять на миграционном учете, иметь полис ДМС, документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, сдавать экзамен по русскому, истории России и основам законодательства РФ.

Возможность свободно въезжать в Россию и оставаться на неопределенное время без каких-либо последствий «Фонтанке» подтвердили в управлении миграционной службы ДНР, отметив, что нормативных документов и указаний «пока не прислали».

Донецкий адвокат Валерий Ясько, обладающий паспортом ДНР, подтвердил «Фонтанке», что он может находиться на территории России неограниченное время, не обременяя себя регистрацией, патентом и миграционным учетом.

В службе пограничной охраны министерства госбезопасности ЛНР комментировать преференции не стали, уточнив:

«Разъяснения даем при личном обращении, по телефону вы такую информацию не получите».

Ранее глава ДНР Александр Захарченко сообщал, что после указа Путина количество желающих получить паспорт выросло в десятки раз. К началу 2017-го в самопровозглашенной республике было выдано 40 тысяч документов, в ЛНР количество оценивали в десятки тысяч.

Напомним, что после выхода указа Владимира Путина не сразу, но начали принимать паспорта граждан ДНР и ЛНР в российских банках, в том числе в Сбербанке. Это спровоцировало сначала акции радикальных активистов на Украине против украинских "дочек" наших банков, а затем и официальные санкции

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (12)
Chernousov
21 марта 2017 г. 19:59
Повесили еще одних нахлебников на российский бюджет.
cfanya001
21 марта 2017 г. 19:47
Надо же...это действительно полная неожиданность. Заодно и приятная. В отличие от неприятной.Вот только как быть с границами этих самых, мягко говоря, полубандитских образований? Ну тогда, когда Кремль признает легитимность этого отребья. До этого, видимо, остался один шаг. Или же, как вариант, вся эта нечисть перебежит в Россию.
Modest
21 марта 2017 г. 19:46
Сергей-Питер: Как вариант: подготовка к сливу самопровозглашенных. Чтобы не подставлять людей под украинское правосудие, им облегчили возможность перебраться в Россию. Сторговаться можно на все, а торговля такими невесомыми вещами, как нерушимые принципы, особенно эффективна.
gri
21 марта 2017 г. 19:38
путину нужна явка на его выборы, русским он не нужен, они дадут явку в 20%, значит, нужна лугандонь и прочее отребье, кому еще выдадут нахаляву паспорт России ради явки на выборы.
KontraSaiko
21 марта 2017 г. 19:29
Kohomada: нацгвардия и тюрьма. и статья в УК подходящая имеется.
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