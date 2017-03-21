В 2016-м россияне покупали больше картошки и мобильных телефонов

За прошлый год россияне из продуктов покупали больше картошки и других овощей и не стали экономить на смартфонах. При этом рыба и носки популярностью не пользовались.

Результаты мониторинга за февраль Российская академия народного хозяйства и государственной службы опубликовала 21 марта. Исследование включает положение сектора домашних хозяйств, демографическую и миграционную ситуации.

Сравнивая долю прибыльных организаций с данными за февраль 2016 года, социологи выяснили, что их количество за год выросло чуть больше чем на 2%, и сейчас успешным бизнесом владеют 74% предпринимателей. При этом убыточных организаций меньше всего в сфере рыболовства и в сельском хозяйстве, а больше всего их в наземном транспорте и ресурсоснабжении (47 и 45 процентов соответственно).

Что касается цен, то к минувшему февралю они поднялись на 4,6 процента; вместе с тем продолжилось замедление этого роста – в сфере продовольственных товаров и услуг он и вовсе оказался самым низким за последние 4 года. Изменилось и то, что покупатели складывали в свои корзины — в 2016 году россияне покупали существенно меньше морепродуктов и рыбы, экономили на чае и молочных напитках, при этом купили на 4% больше свежих овощей и вывели в лидеры картошку, купив ее на 11 процентов больше, чем в 2015 году. В целом на непродовольственных товарах соотечественники экономили, но мобильные телефоны и компьютеры все равно остались в лидерах продаж, а вот одежда, обувь, носочно-чулочные изделия, посуда, газеты и журналы в домах россиян обновлялись редко.

Мониторинг института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС проводится с 2015 года раз в месяц.