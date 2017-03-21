Россия создала “специальные условия” для обладателей паспортов ДНР и ЛНР

В России после указа Владимира Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР созданы «специальные условия» для их обладателей. Они имеют ряд существенных преференций перед гражданами Украины.

Как стало известно «Фонтанке», к вторнику, 21 марта, подразделения территориальных органов исполнительной власти в сфере миграции (входят в структуру МВД) получили негласные разъяснения о работе с гражданами, прибывающими из ДНР и ЛНР. Они, в частности, содержат информацию, что «для граждан Украины из отдельных районов Донецкой и Луганской областей действуют специальные условия».

Обладатели паспортов ДНР и ЛНР, в отличие от граждан государств, на которых распространяются правила безвизового въезда согласно ФЗ-115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (в том числе граждан Украины – обладателей паспортов Украины), не распространяется ограничение по нахождению на территории России не более чем 90 суток течение полугода. Кроме того, обладатели паспортов ДНР и ЛНР имеют право не указывать при въезде в Россию цель «работа», при этом могут обратиться за патентом любое время, а не в течение 30 суток, как граждане остальной Украины и других безвизовых стран. При этом за превышение срока подачи документов на оформление патентов штраф не взимается.

Информацию о «специальных условиях» для обладателей паспортов ДНР и ЛНР «Фонтанке» подтвердили два источника в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти и Главном управлении по вопросам миграции МВД России.

Ранее информацию об упрощенном порядке пребывания в России для обладателей паспортов ДНР и ЛНР пытался проверить РБК, но ее опровергали представители МВД и Госдумы.

Подробнее о послаблениях для жителей отдельных районов Украины читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.